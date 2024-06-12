Максина (Овсянкина) Агриппина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Овсянкин Даниил Маркович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1858
Рождение ребёнка
28.09.1859
Дочь: Максина (Максина) Пелагея Кузьминична
Отец ребёнка: Максин Кузьма Федорович
Рождение ребёнка
04.07.1862
Дочь: Максина (Максина) Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Максин Кузьма Федорович
Рождение ребёнка
03.09.1865
Сын: Максин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Максин Кузьма Федорович
Рождение ребёнка
01.05.1870
Сын: Максин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Максин Кузьма Федорович
Рождение ребёнка
01.05.1870
Отец ребёнка: Максин Кузьма Федорович
Рождение ребёнка
19.06.1871
Дочь: Максина (Максина) Агриппина Кузьминична
Отец ребёнка: Максин Кузьма Федорович
Рождение ребёнка
10.08.1874
Дочь: Максина (Максина) Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Максин Кузьма Федорович
Смерть
Неизвестно