Максина (Овсянкина) Агриппина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максина (Овсянкина) Агриппина Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Овсянкин Даниил Маркович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1858

Муж: Максин Кузьма Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1859

Дочь: Максина (Максина) Пелагея Кузьминична

Отец ребёнка: Максин Кузьма Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.07.1862

Дочь: Максина (Максина) Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Максин Кузьма Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.09.1865

Сын: Максин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Максин Кузьма Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.05.1870

Сын: Максин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Максин Кузьма Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.05.1870

Сын: Максин Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Максин Кузьма Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.06.1871

Дочь: Максина (Максина) Агриппина Кузьминична

Отец ребёнка: Максин Кузьма Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.08.1874

Дочь: Максина (Максина) Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Максин Кузьма Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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