Авдотья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марфа Миронова
Отец ребёнка: Мирон Тимофеев
Рождение ребёнка
1830
Сын: Николай Миронов
Отец ребёнка: Мирон Тимофеев
Рождение ребёнка
1831
Сын: Пётр Миронов
Отец ребёнка: Мирон Тимофеев
Рождение ребёнка
1835
Сын: Николай Миронов
Отец ребёнка: Мирон Тимофеев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Яков Миронов
Отец ребёнка: Мирон Тимофеев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Аграфена Миронова
Отец ребёнка: Мирон Тимофеев
Место жительства
1850
21 семья
Смерть
Неизвестно