Авдотья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марфа Миронова

Отец ребёнка: Мирон Тимофеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Николай Миронов

Отец ребёнка: Мирон Тимофеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Пётр Миронов

Отец ребёнка: Мирон Тимофеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Николай Миронов

Отец ребёнка: Мирон Тимофеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Яков Миронов

Отец ребёнка: Мирон Тимофеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Аграфена Миронова

Отец ребёнка: Мирон Тимофеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
21 семья
Смерть
Неизвестно
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