Берая Акакий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБерая Акакий

Берая Акакий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1961

Дочь: Берая (Берая) Жанна Акакиевна

Мать ребёнка: Берая (Зеленская) Лида

Рождение ребёнка
30.04.1965

Дочь: Морчиладзе-Берая (Берая) Марина Акакиевна

Мать ребёнка: Берая (Зеленская) Лида

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.