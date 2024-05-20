Берая Акакий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1961
Дочь: Берая (Берая) Жанна Акакиевна
Мать ребёнка: Берая (Зеленская) Лида
Рождение ребёнка
30.04.1965
Дочь: Морчиладзе-Берая (Берая) Марина Акакиевна
Мать ребёнка: Берая (Зеленская) Лида
Смерть
Неизвестно