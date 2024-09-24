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Ненила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Между 1745 и 1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1745

Муж: Карп Иванович

Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 31 год, муж - Карп (отчество не написано) 3 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правле... Показать все
Смерть
Между 1745 и 1750
Рождение ребёнка
04.02.1745 ст.

Дочь: Агафья Карповна

Отец ребёнка: Карп Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 8. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и Пе... Показать все

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