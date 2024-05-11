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Николаев Антон Анастасович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Клавдия Антоновна

Мать ребёнка: Николаева (Васильева) Екатерина Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева (Николаева) Надежда Антоновна

Мать ребёнка: Николаева (Васильева) Екатерина Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Владимир Антонович

Мать ребёнка: Николаева (Васильева) Екатерина Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Иван Антонович

Мать ребёнка: Николаева (Васильева) Екатерина Демьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева (Васильева) Екатерина Демьяновна

Смерть
Неизвестно

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