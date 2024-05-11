Николаев Антон Анастасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Клавдия Антоновна
Мать ребёнка: Николаева (Васильева) Екатерина Демьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Владимир Антонович
Мать ребёнка: Николаева (Васильева) Екатерина Демьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Николаева (Васильева) Екатерина Демьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно