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Шульмина (Шульмина) ?

Место рождения

Кировская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кировская обл.
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шитова (шульмина) Анисья Даниловна

Отец ребёнка: Шульмин Данила

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Шульмин Данила

Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуракова Анастасия

Отец ребёнка: Шульмин Данила

Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Маруся

Отец ребёнка: Шульмин Данила

Кировская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шульмин Данила

Кировская обл.
Смерть
Неизвестно
Кировская обл.
Похороны
Неизвестно
Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
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