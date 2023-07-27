Шульмина (Шульмина) ?
Место рожденияКировская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шитова (шульмина) Анисья Даниловна
Отец ребёнка: Шульмин Данила
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Шульмин Данила
Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуракова Анастасия
Отец ребёнка: Шульмин Данила
Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Маруся
Отец ребёнка: Шульмин Данила
Кировская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шульмин Данила
Кировская обл.
Смерть
Неизвестно
Кировская обл.
Похороны
Неизвестно
Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область