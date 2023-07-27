Шульмин Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульмин Данила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шитова (шульмина) Анисья Даниловна

Мать ребёнка: Шульмина ?

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Шульмина ?

Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуракова Анастасия

Мать ребёнка: Шульмина ?

Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Маруся

Мать ребёнка: Шульмина ?

Кировская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шульмина ?

Кировская обл.