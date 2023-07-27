Шульмин Данила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шитова (шульмина) Анисья Даниловна
Мать ребёнка: Шульмина ?
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Шульмина ?
Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуракова Анастасия
Мать ребёнка: Шульмина ?
Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Маруся
Мать ребёнка: Шульмина ?
Кировская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шульмина ?
Кировская обл.