Осиповская Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осиповский Иван Федорович
Отец ребёнка: Осиповский Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1765
Сын: Осиповский Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Осиповский Федор Иванович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Алякринская (Осиповская) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Осиповский Федор Иванович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Осиповская) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Осиповский Федор Иванович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Осиповский Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Осиповский Федор Иванович
Смерть
1795