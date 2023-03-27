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Осиповская Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осиповский Иван Федорович

Отец ребёнка: Осиповский Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осиповский Федор Иванович

Рождение ребёнка
22.01.1765

Сын: Осиповский Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Осиповский Федор Иванович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Алякринская (Осиповская) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Осиповский Федор Иванович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Осиповская) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Осиповский Федор Иванович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Осиповский Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Осиповский Федор Иванович

Смерть
1795

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