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Пелагея Семенова

Место рождения

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

1774 г.р.
1778 г.р.
1778 г.р.
1780 г.р.
1782 г.р.
1784 г.р.

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.05.1771

Муж: Ион Афанасьев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.09.1774

Сын: Иван Ионов

Отец ребёнка: Ион Афанасьев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна Ионова

Отец ребёнка: Ион Афанасьев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1778

Дочь: Авдотья Ионова

Отец ребёнка: Ион Афанасьев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.03.1780

Сын: Гавриил Ионов

Отец ребёнка: Ион Афанасьев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.04.1782

Сын: Егор Ионов

Отец ребёнка: Ион Афанасьев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.02.1784

Сын: Иван Ионов

Отец ребёнка: Ион Афанасьев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1786

Дочь: Матрена Ионова

Отец ребёнка: Ион Афанасьев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Авдотья Ионова

Отец ребёнка: Ион Афанасьев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.03.1792

Дочь: Дарья Ионова

Отец ребёнка: Ион Афанасьев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.06.1793

Сын: Петр Ионов

Отец ребёнка: Ион Афанасьев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Никифор Ионов

Отец ребёнка: Ион Афанасьев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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