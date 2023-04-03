Пелагея Семенова
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1771
Муж: Ион Афанасьев
Рождение ребёнка
26.09.1774
Сын: Иван Ионов
Отец ребёнка: Ион Афанасьев
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Татьяна Ионова
Отец ребёнка: Ион Афанасьев
Рождение ребёнка
01.03.1778
Дочь: Авдотья Ионова
Отец ребёнка: Ион Афанасьев
Рождение ребёнка
26.03.1780
Сын: Гавриил Ионов
Отец ребёнка: Ион Афанасьев
Рождение ребёнка
18.04.1782
Сын: Егор Ионов
Отец ребёнка: Ион Афанасьев
Рождение ребёнка
18.02.1784
Сын: Иван Ионов
Отец ребёнка: Ион Афанасьев
Рождение ребёнка
07.11.1786
Дочь: Матрена Ионова
Отец ребёнка: Ион Афанасьев
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Авдотья Ионова
Отец ребёнка: Ион Афанасьев
Рождение ребёнка
10.03.1792
Дочь: Дарья Ионова
Отец ребёнка: Ион Афанасьев
Рождение ребёнка
08.06.1793
Сын: Петр Ионов
Отец ребёнка: Ион Афанасьев
Рождение ребёнка
1796
Сын: Никифор Ионов
Отец ребёнка: Ион Афанасьев
Смерть
Неизвестно