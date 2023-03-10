Победимов (Афонин) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Победимов (Афонин) Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дочь крестьянина, девица
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Бракосочетание
04.02.1908

Муж: Победимов Фёдор Фёдорович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно

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