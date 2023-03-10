Победимов (Афонин) Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дочь крестьянина, девица
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Бракосочетание
04.02.1908
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно