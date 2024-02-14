Хургина (Тукацир) Сарра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хургина (Тукацир) Сарра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1970

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Тукацир Соломон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нихамова (Хургина) Фаня

Отец ребёнка: Хургин Лейба Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хургин Лейба Абрамович

Работа или профессия
Неизвестно
Math Teacher
Рождение ребёнка
05.12.1910

Дочь: Нодова (Хургина) Хасса

Отец ребёнка: Хургин Лейба Абрамович

Рождение ребёнка
16.11.1913

Сын: Хургин Израиль Львович

Отец ребёнка: Хургин Лейба Абрамович

Смерть
Около 1970
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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