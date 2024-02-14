Хургина (Тукацир) Сарра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Тукацир Соломон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нихамова (Хургина) Фаня
Отец ребёнка: Хургин Лейба Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Math Teacher
Рождение ребёнка
05.12.1910
Дочь: Нодова (Хургина) Хасса
Отец ребёнка: Хургин Лейба Абрамович
Рождение ребёнка
16.11.1913
Отец ребёнка: Хургин Лейба Абрамович
Смерть
Около 1970
Причина смерти: Естественная смерть/старость