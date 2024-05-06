Кузовкин Виктор Константинович
Место рожденияРязанская область, деревня Кузовки
Дата рождения1914
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязанская область, деревня Кузовки
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1938
Дочь: Анохина Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Романова Прасковья Дмитриевна
Военная служба
С 31.05.1941
Тульская область, Донской ГВК
Красноармеец, пропал без вести в августе 1941 года
Смерть
?.08.1941