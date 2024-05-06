Кузовкин Виктор Константинович 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузовкин Виктор Константинович

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Место рождения

Рязанская область, деревня Кузовки

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская область, деревня Кузовки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.10.1938

Дочь: Анохина Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Романова Прасковья Дмитриевна

Военная служба
С 31.05.1941
Тульская область, Донской ГВК
Красноармеец, пропал без вести в августе 1941 года
Смерть
?.08.1941

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