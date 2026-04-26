Крутский Василий Яковлевич 14.01.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крутский Василий Яковлевич

Автор
АК
Круцкий А.

мужской, родился 14.01.1895, Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

умер 30.08.1987

Мать
Круцкая (Михайловская) Евдокия Яковлевна1872 г.р.
Отец
Круцкий Яков Григорьевич1869 г.р.
Супруги
Крутская Анна Степановна1903 г.р.
Дети
Круцкая Евгения Васильевна06.11.1922 г.р.
Круцкая Вера Васильевна27.01.1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1895

Отец: Круцкий Яков Григорьевич

Мать: Круцкая (Михайловская) Евдокия Яковлевна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крутская Анна Степановна

Рождение ребёнка
06.11.1922

Дочь: Круцкая Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Крутская Анна Степановна

Рождение ребёнка
27.01.1924

Дочь: Круцкая Вера Васильевна

Мать ребёнка: Крутская Анна Степановна

ЦГА Респ. Северная Осетия – Алания, фонд №970, опись №1, дело №15, стр. 337 г. Владикавказ ул. Екатериноградская № 38

Рождение ребёнка
07.02.1925

Дочь: Круцкая Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Крутская Анна Степановна

Актовые записи о рождении. ЦГА Респ. Северная Осетия – Алания, фонд №970, опись №1, дело №21, стр. 592. г. Владикавказ, Ардонская 74

Рождение ребёнка
07.10.1928

Сын: Круцкий Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Крутская Анна Степановна

Смерть
30.08.1987

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