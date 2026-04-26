Крутский Василий Яковлевич
мужской, родился 14.01.1895, Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
умер 30.08.1987
МатьКруцкая (Михайловская) Евдокия Яковлевна1872 г.р.
ОтецКруцкий Яков Григорьевич1869 г.р.
Супруги
Крутская Анна Степановна1903 г.р.
Дети
Круцкая Евгения Васильевна06.11.1922 г.р.
Круцкая Вера Васильевна27.01.1924 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1895
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крутская Анна Степановна
Рождение ребёнка
06.11.1922
Дочь: Круцкая Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Крутская Анна Степановна
Рождение ребёнка
27.01.1924
Дочь: Круцкая Вера Васильевна
Мать ребёнка: Крутская Анна Степановна
Рождение ребёнка
07.02.1925
Дочь: Круцкая Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Крутская Анна Степановна
Рождение ребёнка
07.10.1928
Сын: Круцкий Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Крутская Анна Степановна
Смерть
30.08.1987