Торопин Константин Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Торопин Андриан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1902
Дочь: Торопина Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1904
Дочь: Торопина Мария Константиновна
Мать ребёнка: Торопина (Смородина) Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
14.04.1904
Дочь: Торопина Павля Константиновна
Мать ребёнка: Торопина (Смородина) Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
30.09.1910
Дочь: Торопина Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Торопина (Смородина) Надежда Васильевна
Смерть
Неизвестно