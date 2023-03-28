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Торопин Константин Андрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Торопин Андриан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопина (Смородина) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
25.10.1902

Дочь: Торопина Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1904

Дочь: Торопина Мария Константиновна

Мать ребёнка: Торопина (Смородина) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
14.04.1904

Дочь: Торопина Павля Константиновна

Мать ребёнка: Торопина (Смородина) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
30.09.1910

Дочь: Торопина Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Торопина (Смородина) Надежда Васильевна

Смерть
Неизвестно

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