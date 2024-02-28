Бронникова (Воронова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1976
Дочь: Стуихина (Бронникова) Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Бронников Иван Федорович
Рождение ребёнка
04.08.1981
Дочь: Бойко (Бронникоаа) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Бронников Иван Федорович