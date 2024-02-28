Бронникова (Воронова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бронникова (Воронова) Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бронников Иван Федорович

Рождение ребёнка
08.10.1976

Дочь: Стуихина (Бронникова) Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Бронников Иван Федорович

Рождение ребёнка
04.08.1981

Дочь: Бойко (Бронникоаа) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Бронников Иван Федорович

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