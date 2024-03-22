Прокофьев Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьев Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокопьева Маруся Никитична

Мать ребёнка: Прокофьева (Мурзина) Ольга Куддусовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокофьева Василиса Никитична

Мать ребёнка: Прокофьева (Мурзина) Ольга Куддусовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокофьева (Мурзина) Ольга Куддусовна

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