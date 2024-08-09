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Герасим Гаврилов

Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Гаврила Савельев

Мать: Матрена Ефимова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Денисова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Герасимова

Мать ребёнка: Елена Денисова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1794

Сын: Илья Герасимов

Мать ребёнка: Елена Денисова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1799

Сын: Ефим Герасимов

Мать ребёнка: Елена Денисова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1802

Сын: Егор Герасимов

Мать ребёнка: Елена Денисова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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