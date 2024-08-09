Герасим Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Гаврила Савельев
Мать: Матрена Ефимова
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Денисова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Герасимова
Мать ребёнка: Елена Денисова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1794
Сын: Илья Герасимов
Мать ребёнка: Елена Денисова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1799
Сын: Ефим Герасимов
Мать ребёнка: Елена Денисова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1802
Сын: Егор Герасимов
Мать ребёнка: Елена Денисова
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно