Харченко Таисия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Харченко Алексей Сергеевич
Мать: Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чемодурова Ирина
Отец ребёнка: Чемодуров ***
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чемодуров Игорь
Отец ребёнка: Чемодуров ***
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чемодуров ***
Смерть
Неизвестно