Харченко Таисия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Таисия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харченко Алексей Сергеевич

Мать: Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чемодурова Ирина

Отец ребёнка: Чемодуров ***

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чемодуров Игорь

Отец ребёнка: Чемодуров ***

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чемодуров ***

Смерть
Неизвестно

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