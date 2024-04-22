Пыжъянов Осип Васильевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
ГАСО, 24-25-330-41об
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пыжъянов Фадей Осипович
Мать ребёнка: Пыжьянова Настасья
ГАСО, рев1834, 40об
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Пыжьянова Настасья
ГАСО, рев1834, 40об
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Пыжьянова Настасья
ГАСО, рев1834, 40об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пыжьянова Настасья
ГАСО, рев1834, 41л
Смерть
Неизвестно