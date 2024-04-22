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Пыжъянов Осип Васильевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Пыжъянов Василий Филипович

Мать: Пыжьянова Ульяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41об
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пыжъянов Фадей Осипович

Мать ребёнка: Пыжьянова Настасья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 40об
Рождение ребёнка
1826

Сын: Пыжъянов Осип Осипович

Мать ребёнка: Пыжьянова Настасья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 40об
Рождение ребёнка
1829

Сын: Пыжъянов Гурьян Осипович

Мать ребёнка: Пыжьянова Настасья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 40об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыжьянова Настасья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 41л
Смерть
Неизвестно
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