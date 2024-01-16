Зорина Мария Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина Мария Самсоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1906

Дочь: Ольга Михаиловна

Отец ребёнка: Зорина Михаил Панфилович

Рождение ребёнка
04.08.1909

Дочь: Мария Михаиловна

Отец ребёнка: Зорина Михаил Панфилович

Рождение ребёнка
18.07.1917

Дочь: Анфиса Михаиловна

Отец ребёнка: Зорина Михаил Панфилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Андрей Михаилович

Отец ребёнка: Зорина Михаил Панфилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорина Михаил Панфилович

Смерть
Неизвестно
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