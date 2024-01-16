Зорина Мария Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.04.1906
Дочь: Ольга Михаиловна
Отец ребёнка: Зорина Михаил Панфилович
Рождение ребёнка
04.08.1909
Дочь: Мария Михаиловна
Отец ребёнка: Зорина Михаил Панфилович
Рождение ребёнка
18.07.1917
Дочь: Анфиса Михаиловна
Отец ребёнка: Зорина Михаил Панфилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зорина Михаил Панфилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно