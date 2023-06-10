Максимов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лёвина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
29.08.1984

Сын: Максимов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Лёвина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
?.02.1986

Сын: Максимов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Лёвина Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно

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