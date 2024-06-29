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Григорьев Макарий Харлампиевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.07.1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1835 ст.

Отец: Гурьянов (Павлов) Харлампий Григорьевич

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.02.1856 ст.

Жена: Захарова Евдокия Космина

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.10.1856 ст.

Сын: Харланин-Харлампиев (Григорьев) Стефан Макарович

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.10.1856 ст.

Дочь: Харланина-Харлампиева (Григорьева) Анастасия Макаровна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1859 ст.

Дочь: Авраамова-Малахиева (Харлампиева) Татьяна Макаровна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1859 ст.

Дочь: Харланина (Харлампиева) Татьяна Макаровна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1861 ст.

Дочь: Григорьева-Харланина (Харлампиева) Агрипина Макариевна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1863 ст.

Дочь: Харланина-Григорьева (Харлампиева) Пераскева Макариевна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1866 ст.

Дочь: Харланина-Григорьева (Харлампиева) Екатерина Макариевна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1869 ст.

Дочь: Григорьева-Харланина (Харлампиева) Александра Макариевна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1871 ст.

Сын: Григорьев-Харланин (Харлампиев) Иоанн(Иван) Макарович

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.07.1873 ст.

Сын: Григорьев-Харланин (Харлампиев) Трофим Макариевич

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.07.1876 ст.

Дочь: Григорьева-Харланина (Харлампиева) Евфимия Макариевна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.07.1876 ст.

Дочь: Григорьева-Харланина (Харлампиева) Марфа Макариевна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.04.1880 ст.

Дочь: Григорьева-Харланина (Харлампиева) Пелагея Макариевна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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