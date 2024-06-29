Григорьев Макарий Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения18.07.1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Гурьянов (Павлов) Харлампий Григорьевич
Мать: не указана
Жена: Захарова Евдокия Космина
Сын: Харланин-Харлампиев (Григорьев) Стефан Макарович
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина
Дочь: Харланина-Харлампиева (Григорьева) Анастасия Макаровна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина
Дочь: Авраамова-Малахиева (Харлампиева) Татьяна Макаровна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина
Дочь: Харланина (Харлампиева) Татьяна Макаровна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина
Дочь: Григорьева-Харланина (Харлампиева) Агрипина Макариевна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина
Дочь: Харланина-Григорьева (Харлампиева) Пераскева Макариевна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина
Дочь: Харланина-Григорьева (Харлампиева) Екатерина Макариевна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина
Дочь: Григорьева-Харланина (Харлампиева) Александра Макариевна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина
Сын: Григорьев-Харланин (Харлампиев) Трофим Макариевич
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина
Дочь: Григорьева-Харланина (Харлампиева) Евфимия Макариевна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина
Дочь: Григорьева-Харланина (Харлампиева) Марфа Макариевна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина
Дочь: Григорьева-Харланина (Харлампиева) Пелагея Макариевна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Космина