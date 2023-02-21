Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Игнатьева (Галанкина) Валентина Михайловна
Игнатьева (Галанкина) Валентина Михайловна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.05.1934
Пол
Женский
Отец
Галанкин Михаил
Мать
Галанкина Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1934
Отец:
Галанкин Михаил
Мать:
Галанкина Анна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия