Кутеев Илья Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутеев Евдоким Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутеева Татьяна Фроловна
Рождение ребёнка
11.01.1914
Сын: Кутеев Петр Ильич
Мать ребёнка: Кутеева Татьяна Фроловна
Аргамаково, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно