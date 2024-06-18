Кутеев Илья Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутеев Илья Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутеев Евдоким Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутеева Татьяна Фроловна

Рождение ребёнка
11.01.1914

Сын: Кутеев Петр Ильич

Мать ребёнка: Кутеева Татьяна Фроловна

Аргамаково, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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