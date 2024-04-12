Селезнев Трофим Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Трофим Елисеевич

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Семизоров Кирилл Трофимович

Мать ребёнка: Селезнева Анастасия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Селезнев (сослан В 1826) Мартын Трофимович

Мать ребёнка: Селезнева Анастасия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Селезнев (рекрут В 1829) Иван Трофимович

Мать ребёнка: Селезнева Анастасия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Селезнев Егор Трофимович

Мать ребёнка: Селезнева Анастасия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Селезнева Анастасия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ксения Трофимовна

Мать ребёнка: Селезнева Анастасия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1828
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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