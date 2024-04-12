Селезнев Трофим Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Рождение ребёнка
1799
Сын: Семизоров Кирилл Трофимович
Мать ребёнка: Селезнева Анастасия
Рождение ребёнка
1806
Сын: Селезнев (сослан В 1826) Мартын Трофимович
Мать ребёнка: Селезнева Анастасия
Рождение ребёнка
1808
Сын: Селезнев (рекрут В 1829) Иван Трофимович
Мать ребёнка: Селезнева Анастасия
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Селезнева Анастасия
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Селезнева Анастасия
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ксения Трофимовна
Мать ребёнка: Селезнева Анастасия
Смерть
1828