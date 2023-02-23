Селезнева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Семизоров Кирилл Трофимович
Отец ребёнка: Селезнев Трофим Елисеевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Селезнев (сослан В 1826) Мартын Трофимович
Отец ребёнка: Селезнев Трофим Елисеевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Селезнев (рекрут В 1829) Иван Трофимович
Отец ребёнка: Селезнев Трофим Елисеевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Селезнев Трофим Елисеевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Селезнев Трофим Елисеевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ксения Трофимовна
Отец ребёнка: Селезнев Трофим Елисеевич
Смерть
Неизвестно