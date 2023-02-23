Селезнева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Семизоров Кирилл Трофимович

Отец ребёнка: Селезнев Трофим Елисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Селезнев (сослан В 1826) Мартын Трофимович

Отец ребёнка: Селезнев Трофим Елисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Селезнев (рекрут В 1829) Иван Трофимович

Отец ребёнка: Селезнев Трофим Елисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Селезнев Егор Трофимович

Отец ребёнка: Селезнев Трофим Елисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Селезнев Трофим Елисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ксения Трофимовна

Отец ребёнка: Селезнев Трофим Елисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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