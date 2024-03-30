Дуров Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуров Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.07.1982

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.05.1983

Сын: Дуров Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.08.1990

Дочь: Назаренко (Дурова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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