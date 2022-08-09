Петренко (Лапшина) Евгения Дмитриевна 15.11.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петренко (Лапшина) Евгения Дмитриевна

Место рождения

Первая Алексеевка, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

15.11.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Первая Алексеевка, Щёлковский муниципальный район, Московская область
пос. Краснофлотский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петренко Георгий Зиновьевич

Рождение ребёнка
25.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петренко Георгий Зиновьевич

Фрязино, Фрязино, Московская область
Развод
03.02.1983

Муж: Петренко Георгий Зиновьевич

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