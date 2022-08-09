Петренко (Лапшина) Евгения Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения15.11.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
пос. Краснофлотский
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петренко Георгий Зиновьевич
Фрязино, Фрязино, Московская область
Развод
03.02.1983