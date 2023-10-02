Кочкин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.01.1947
Дочь: Котикова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Кочкина Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Галина Васильевна
Мать ребёнка: Кочкина Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочкин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Кочкина Ефросинья
Смерть
Неизвестно