Кочкин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочкин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1947

Дочь: Котикова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Кочкина Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Галина Васильевна

Мать ребёнка: Кочкина Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочкин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Кочкина Ефросинья

Смерть
Неизвестно
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