Boxberger (Dumler) Irene Virginia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Boxberger (Dumler) Irene Virginia

Место рождения

Russell, Kansas, USA

Дата рождения

27.11.1916

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1916

Отец: Dumler Emanuel

Мать: Dumler (Milberger) Mary Elizabeth

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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