Фисей Прокофий Никонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисей Прокофий Никонов

Место рождения

Яцины, Полтавська область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Яцины, Полтавська область
Бракосочетание
22.01.1886

Жена: Наталия

Работа или профессия
Неизвестно
матрос
Смерть
Неизвестно
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