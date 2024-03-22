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Фисей Прокофий Никонов
Фисей Прокофий Никонов
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Древо
Место рождения
Яцины
, Полтавська область
Дата рождения
1858
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Онищенко) Наталия
1884 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Яцины
, Полтавська область
Бракосочетание
22.01.1886
Жена:
Наталия
Работа или профессия
Неизвестно
матрос
Смерть
Неизвестно
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