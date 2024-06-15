Шустова Агрипина Федотова
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1828
Дочь: (Шустова) Анна Родионова
Отец ребёнка: Шустов Родион Борисович
Рождение ребёнка
05.08.1829
Сын: Шустов Петр Родионов
Отец ребёнка: Шустов Родион Борисович
Рождение ребёнка
07.08.1833
Отец ребёнка: Шустов Родион Борисович
Рождение ребёнка
01.09.1836
Сын: Шустов Иван Родионов
Отец ребёнка: Шустов Родион Борисович
Смерть
Неизвестно