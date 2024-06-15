Шустова Агрипина Федотова 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШустова Агрипина Федотова

Шустова Агрипина Федотова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шустов Родион Борисович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
11.08.1828

Дочь: (Шустова) Анна Родионова

Отец ребёнка: Шустов Родион Борисович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
05.08.1829

Сын: Шустов Петр Родионов

Отец ребёнка: Шустов Родион Борисович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
07.08.1833

Сын: Шустов Павел Родионов

Отец ребёнка: Шустов Родион Борисович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1836

Сын: Шустов Иван Родионов

Отец ребёнка: Шустов Родион Борисович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.