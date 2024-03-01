Бабенко Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенко Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нечкина (Бабенко) Любовь Егоровна

Мать ребёнка: Бабенко (Селивоненко) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабенко Иван Егорович

Мать ребёнка: Бабенко (Селивоненко) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабенко Михаил Егорович

Мать ребёнка: Бабенко (Селивоненко) Евдокия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабенко (Селивоненко) Евдокия Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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