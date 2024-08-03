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Вальков Тарас Михайлович

Место рождения

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Отец

Между 1772 и 1773 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Вальков Михаил Иванович

Мать: Валькова Ирина Михайловна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Смерть
1814
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)

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