Плохотников Федор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти24.07.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Плохотников Иван Михайлов
Мать: Плохотникова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плохотникова Аксинья
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Артеменкова (Плохотникова) Мария Федорова
Мать ребёнка: Плохотникова Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Плохотникова Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Плохотникова) Прасковья Федорова
Мать ребёнка: Плохотникова Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Плохотников Василий Федоров
Мать ребёнка: Плохотникова Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: (Плохотникова) Прасковья Федорова
Мать ребёнка: Плохотникова Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Плохотников Виктор Федоров
Мать ребёнка: Плохотникова Аграфена Федорова
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Плохотников Матвей Федоров
Мать ребёнка: Плохотникова Аграфена Федорова
Смерть
24.07.1896
Причина смерти: от старости