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Плохотников Федор Иванов

Место рождения

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

24.07.1896

Пол

Мужской

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Жена

Около 1818 г.р.
Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Плохотников Иван Михайлов

Мать: Плохотникова Марфа

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плохотникова Аграфена Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плохотникова Аксинья

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Артеменкова (Плохотникова) Мария Федорова

Мать ребёнка: Плохотникова Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Плохотников Иван Федоров

Мать ребёнка: Плохотникова Аксинья

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Плохотникова) Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Плохотникова Аксинья

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Плохотников Василий Федоров

Мать ребёнка: Плохотникова Аксинья

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: (Плохотникова) Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Плохотникова Аксинья

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Плохотников Виктор Федоров

Мать ребёнка: Плохотникова Аграфена Федорова

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Плохотников Матвей Федоров

Мать ребёнка: Плохотникова Аграфена Федорова

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
24.07.1896
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Причина смерти: от старости

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