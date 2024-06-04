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Плохотникова Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плохотников Федор Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Артеменкова (Плохотникова) Мария Федорова

Отец ребёнка: Плохотников Федор Иванов

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Плохотников Иван Федоров

Отец ребёнка: Плохотников Федор Иванов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Плохотникова) Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Плохотников Федор Иванов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Плохотников Василий Федоров

Отец ребёнка: Плохотников Федор Иванов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: (Плохотникова) Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Плохотников Федор Иванов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
После 1834

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