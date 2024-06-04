Плохотникова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Артеменкова (Плохотникова) Мария Федорова
Отец ребёнка: Плохотников Федор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Плохотников Федор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Плохотникова) Прасковья Федорова
Отец ребёнка: Плохотников Федор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Плохотников Василий Федоров
Отец ребёнка: Плохотников Федор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: (Плохотникова) Прасковья Федорова
Отец ребёнка: Плохотников Федор Иванов
Смерть
После 1834