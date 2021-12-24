Хитяев Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1953
Дата смерти24.12.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1953
Рождение ребёнка
1974
Сын: Хитяев Алексей Викторович умер в 1.5года
Мать ребёнка: Хитяева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1975
Мать ребёнка: Хитяева Валентина Ивановна
Стригай, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.11.1977
Дочь: Хитяева Елена Викторовна
Мать ребёнка: Хитяева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1979
Сын: Хитяев Владимир Викторович
Мать ребёнка: Хитяева Валентина Ивановна
Смерть
24.12.2021