Хитяев Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хитяев Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1953

Дата смерти

24.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1953

Отец: Хитяев Николай Иванович

Мать: Хитяева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1974

Сын: Хитяев Алексей Викторович умер в 1.5года

Мать ребёнка: Хитяева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.1975

Сын: Хитяев Игорь Викторович

Мать ребёнка: Хитяева Валентина Ивановна

Стригай, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.11.1977

Дочь: Хитяева Елена Викторовна

Мать ребёнка: Хитяева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
22.04.1979

Сын: Хитяев Владимир Викторович

Мать ребёнка: Хитяева Валентина Ивановна

Смерть
24.12.2021
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