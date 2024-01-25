Хитяева (Андриянова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1956
Рождение ребёнка
1974
Сын: Хитяев Алексей Викторович умер в 1.5года
Отец ребёнка: Хитяев Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
27.09.1975
Отец ребёнка: Хитяев Виктор Николаевич
Стригай, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.11.1977
Дочь: Хитяева Елена Викторовна
Отец ребёнка: Хитяев Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
22.04.1979
Сын: Хитяев Владимир Викторович
Отец ребёнка: Хитяев Виктор Николаевич