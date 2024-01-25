Хитяева (Андриянова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хитяева (Андриянова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1956

Отец: Андриянов Иван Николаевич

Мать: Андриянова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1974

Сын: Хитяев Алексей Викторович умер в 1.5года

Отец ребёнка: Хитяев Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
27.09.1975

Сын: Хитяев Игорь Викторович

Отец ребёнка: Хитяев Виктор Николаевич

Стригай, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.11.1977

Дочь: Хитяева Елена Викторовна

Отец ребёнка: Хитяев Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
22.04.1979

Сын: Хитяев Владимир Викторович

Отец ребёнка: Хитяев Виктор Николаевич

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