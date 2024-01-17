Леви — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леви

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.702

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

862 г.р.

Дети

985 г.р.

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.985

Дочь: Мия

Мать ребёнка: Кора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кора

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