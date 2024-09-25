Аксёнова (Сонина) Александра Егоровна 1857 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Аксёнова (Сонина) Александра Егоровна

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

С 1822 по 1825 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Сонина (Костина) Прасковья Степановна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Скрыто настройками приватности
Восприемник
13.10.1871 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.115.Л.57об-58 13.10.1871 г.родилась Прасковья родители: Яков Егорович Сонин/ Марина Ефимовна восприемники: Леонов и Егора Михайловича Сонина дочь девица Александра
Восприемник
05.11.1872 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.119.Л.290об-291 родилась Екатерина родители: Иван Егорович Сонин/ Александра Денисовна восприемники: Подкопаев и Егора Михайловича Сонина (дед) дочь девица Александра (сестра ро... Показать все
Восприемник
11.09.1875 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.125.Л.399об-400 родился Корнилий родители: Иван Егорович Сонин/ Александра Денисовна восприемники: Илья Денисович Подкопаев (брат родительницы?) и Егора Михайловича Сонина (отец ... Показать все
Бракосочетание
15.09.1875 ст.

Муж: не указан

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.125.Л.409об-410 брак Борис Н. Аксёнов 18/ Александра (Егоровна? совпадает брат и год рождения) Сонина 18 поручители: Аксёнов, Исаев. Павел Егорович Сонин (брат?) и Егор Леньшин
Смерть
Неизвестно

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