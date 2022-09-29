Ботылева-Железнова Васса Савватиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1824 ст.
Дочь: (Ботылева-Железнова) Евдокия Митрофановна
Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Митрофан Григорьевич
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно