Ботылева-Железнова Васса Савватиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботылева-Железнова Васса Савватиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботылев-Железнов Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
29.07.1824 ст.

Дочь: (Ботылева-Железнова) Евдокия Митрофановна

Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Митрофан Григорьевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно

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