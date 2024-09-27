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Горбунов Зотик Васильевич

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Горбунов Василий Васильевич

Мать: Горбунова Елизавета Фоминична

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1864

Жена: Горбунова (Горбунова) Акилина Афанасьевна

Рождение ребёнка
08.01.1864 ст.

Дочь: Горбунова Татьяна Зотиковна

Мать ребёнка: Горбунова (Горбунова) Акилина Афанасьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.09.1866 ст.

Сын: Горбунов Михаил Зотикович

Мать ребёнка: Горбунова (Горбунова) Акилина Афанасьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.02.1870 ст.

Дочь: (Горбунова) Мария Зотиковна

Мать ребёнка: Горбунова (Горбунова) Акилина Афанасьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.05.1873 ст.

Сын: Горбунов Николай Зотикович

Мать ребёнка: Горбунова (Горбунова) Акилина Афанасьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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