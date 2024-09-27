Горбунов Зотик Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Место жительства
1857
Бракосочетание
До 1864
Рождение ребёнка
08.01.1864 ст.
Дочь: Горбунова Татьяна Зотиковна
Мать ребёнка: Горбунова (Горбунова) Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
26.09.1866 ст.
Сын: Горбунов Михаил Зотикович
Мать ребёнка: Горбунова (Горбунова) Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
12.02.1870 ст.
Дочь: (Горбунова) Мария Зотиковна
Мать ребёнка: Горбунова (Горбунова) Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
05.05.1873 ст.
Сын: Горбунов Николай Зотикович
Мать ребёнка: Горбунова (Горбунова) Акилина Афанасьевна
Смерть
Неизвестно