Ларин Михаил Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларин Михаил Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ларин Фёдор Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Анна Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1885

Сын: Ларин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ларина Анна Семёновна

Рождение ребёнка
22.08.1895

Дочь: Волгина (Ларина) Васса Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Ларин Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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