Ларин Михаил Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ларин Фёдор Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларина Анна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1885
Мать ребёнка: Ларина Анна Семёновна
Рождение ребёнка
22.08.1895
Дочь: Волгина (Ларина) Васса Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Ларин Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно