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Мальнев Михаил Андреевич

Место рождения

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

19.05.1940

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Мальнев Андрей Иванович

Мать: не указана

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.10.1904 ст.

Дочь: Захарова (Мальнева) Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Мальнева Елизавета Михайловна

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Мальнев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Мальнева Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Мальнева) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Мальнева Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Мальнев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Мальнева Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Мальнева) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Мальнева Елизавета Михайловна

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
19.05.1940
Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

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