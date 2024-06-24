Мальнев Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти19.05.1940
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Мальнев Андрей Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1904 ст.
Дочь: Захарова (Мальнева) Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Мальнева Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Мальнев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Мальнева Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Мальнева) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Мальнева Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Мальнева Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Мальнева) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Мальнева Елизавета Михайловна
Смерть
19.05.1940