Купрейчик (Тагай) Евелина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тагай Дмитрий
Мать: Тагай Зинаида
Рождение ребёнка
14.10.1922
Дочь: Соловьева (Купрейчик) Юлия Валерьяновна
Отец ребёнка: Купрейчик Валерьян Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1925
Дочь: Ригорович (Купрейчик) Софья Валерьяновна
Отец ребёнка: Купрейчик Валерьян Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1926
Дочь: Михалёва (Купрейчик) Мария Валерьяновна
Отец ребёнка: Купрейчик Валерьян Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1928
Сын: Купрейчик Иван Валерьянович
Отец ребёнка: Купрейчик Валерьян Иванович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Доганич (Купрейчик) Людмила Валерьяновна
Отец ребёнка: Купрейчик Валерьян Иванович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Купрейчик Адам Валерьянович
Отец ребёнка: Купрейчик Валерьян Иванович
Рождение ребёнка
22.12.1935
Сын: Купрейчик Александр Валерьянович
Отец ребёнка: Купрейчик Валерьян Иванович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Черных (Купрейчик) Зинаида Валерьяновна
Отец ребёнка: Купрейчик Валерьян Иванович
Смерть
1944