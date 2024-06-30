Купрейчик (Тагай) Евелина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купрейчик (Тагай) Евелина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тагай Дмитрий

Мать: Тагай Зинаида

Рождение ребёнка
14.10.1922

Дочь: Соловьева (Купрейчик) Юлия Валерьяновна

Отец ребёнка: Купрейчик Валерьян Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1925

Дочь: Ригорович (Купрейчик) Софья Валерьяновна

Отец ребёнка: Купрейчик Валерьян Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1926

Дочь: Михалёва (Купрейчик) Мария Валерьяновна

Отец ребёнка: Купрейчик Валерьян Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1928

Сын: Купрейчик Иван Валерьянович

Отец ребёнка: Купрейчик Валерьян Иванович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Доганич (Купрейчик) Людмила Валерьяновна

Отец ребёнка: Купрейчик Валерьян Иванович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Купрейчик Адам Валерьянович

Отец ребёнка: Купрейчик Валерьян Иванович

Рождение ребёнка
22.12.1935

Сын: Купрейчик Александр Валерьянович

Отец ребёнка: Купрейчик Валерьян Иванович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Черных (Купрейчик) Зинаида Валерьяновна

Отец ребёнка: Купрейчик Валерьян Иванович

Смерть
1944

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