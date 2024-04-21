Шаган (Баланевска) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаган (Баланевска) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаган Александр

Отец ребёнка: Шаган Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаган Михаил

Отец ребёнка: Шаган Павел Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаган Павел Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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