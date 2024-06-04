Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1813
Отец ребёнка: Михаил (Михайла) Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Михаил (Михайла) Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: (Мишина) Афимья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил (Михайла) Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Михаил (Михайла) Филиппов
Смерть
После 1834