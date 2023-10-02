Озорнин Алексей Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озорнин Алексей Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1971

Отец: не указан

Мать: Озорнина Светлана Михайловна

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