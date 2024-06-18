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Зарипов Хасьян Зарипович

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Место рождения

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

16.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Юнисов Зарип

Мать: не указана

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
1922

Жена: Зарипова Рахиня Садыкова

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
дата брака примерная
Рождение ребёнка
27.10.1923

Дочь: Зарипова Райхана Хасьяновна

Мать ребёнка: Зарипова Рахиня Садыкова

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
23.07.1926

Дочь: Зарипова Творогова Фарида Хасьяновна

Мать ребёнка: Зарипова Рахиня Садыкова

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
13.02.1928

Дочь: Зарипова Роза Хасьяновна

Мать ребёнка: Зарипова Рахиня Садыкова

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1931

Сын: Зарипов Харис Хасьянович

Мать ребёнка: Зарипова Рахиня Садыкова

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1936

Сын: Зарипов Икрам (Владимир) Хасьянович

Мать ребёнка: Зарипова Рахиня Садыкова

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Осуждение
1937
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
начальник пожарной охраны ст.58, п.14
Рождение ребёнка
31.07.1939

Дочь: Зарипова Светлана Хасьяновна

Мать ребёнка: Зарипова Рахиня Садыкова

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
16.05.1942
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ИТК-5. БД "Жертвы политического террора в СССР" Книга памяти Республики Татарстан дело хранится в архиве информационного центра мод по РТ

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