Зарипов Хасьян Зарипович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти16.05.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Юнисов Зарип
Мать: не указана
Бракосочетание
1922
Жена: Зарипова Рахиня Садыкова
дата брака примерная
Рождение ребёнка
27.10.1923
Дочь: Зарипова Райхана Хасьяновна
Мать ребёнка: Зарипова Рахиня Садыкова
Рождение ребёнка
23.07.1926
Дочь: Зарипова Творогова Фарида Хасьяновна
Мать ребёнка: Зарипова Рахиня Садыкова
Рождение ребёнка
13.02.1928
Дочь: Зарипова Роза Хасьяновна
Мать ребёнка: Зарипова Рахиня Садыкова
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Зарипова Рахиня Садыкова
Рождение ребёнка
1936
Сын: Зарипов Икрам (Владимир) Хасьянович
Мать ребёнка: Зарипова Рахиня Садыкова
Осуждение
1937
начальник пожарной охраны ст.58, п.14
Рождение ребёнка
31.07.1939
Дочь: Зарипова Светлана Хасьяновна
Мать ребёнка: Зарипова Рахиня Садыкова
Смерть
16.05.1942
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ИТК-5. БД "Жертвы политического террора в СССР" Книга памяти Республики Татарстан дело хранится в архиве информационного центра мод по РТ