Иксан Исламгулов
Место рождения
Дата рождения1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Отец: Исламгул
Мать: Гулзина Султангулова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асхабъямал Сейфуллина
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Шангарей Иксанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Шахихаррам Иксанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Фахриямал Иксанова
Мать ребёнка: Малиха
Рождение ребёнка
1823 ст.
Сын: Шагимардан Иксанов
Мать ребёнка: Малиха
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Фахриз...Ямал Иксанова
Мать ребёнка: Малиха
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Ма...Ямал Иксанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Шагимардан Иксанов
Мать ребёнка: Асхабъямал Сейфуллина
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Шагимухаммет Иксанов
Мать ребёнка: Асхабъямал Сейфуллина
Смерть
Неизвестно