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Иксан Исламгулов

Место рождения

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: Исламгул

Мать: Гулзина Султангулова

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асхабъямал Сейфуллина

Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Шангарей Иксанов

Мать ребёнка: не указана

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Шахихаррам Иксанов

Мать ребёнка: не указана

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Фахриямал Иксанова

Мать ребёнка: Малиха

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Шагимардан Иксанов

Мать ребёнка: Малиха

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Фахриз...Ямал Иксанова

Мать ребёнка: Малиха

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Ма...Ямал Иксанова

Мать ребёнка: не указана

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Шагимардан Иксанов

Мать ребёнка: Асхабъямал Сейфуллина

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Шагимухаммет Иксанов

Мать ребёнка: Асхабъямал Сейфуллина

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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